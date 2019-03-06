İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mart Çarşamba elektrik kesinti programı
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintilerin süresini merak eden halk, ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ 6 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı...06 Mart 2019 Çarşamba 16:45
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintilerin süresini merak eden halk, ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ 6 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı...
Elektrikler ne zaman gelecek?
AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. 6 Mart tarihli programa göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın birçok ilçesine planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.
AYEDAŞ 06 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı
KADIKÖY
12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: BATUHAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DOSTOZAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL
14:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ESATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ
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