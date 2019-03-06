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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mart Çarşamba elektrik kesinti programı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintilerin süresini merak eden halk, ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ 6 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı...

06 Mart 2019 Çarşamba 16:45
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Mart Çarşamba elektrik kesinti programı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. İkamet ettikleri bölgedeki kesintilerin süresini merak eden halk, ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ 6 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı...

Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. 6 Mart tarihli programa göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nın birçok ilçesine planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek.  

AYEDAŞ 06 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

KADIKÖY

12:00 - 14:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: BATUHAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOŞUYOLU - Sokak: MEHMET AKFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ŞEYH GALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: DOSTOZAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: FAİK ALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YENİYOL

14:00 - 16:00 saat aralığında  Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ESATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: GÖMEÇ

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:45
  1. Elektrikler ne zaman gelecek?
  2. 06 Mart 2019 Çarşamba
  3. 06 Mart 2019 Çarşamba elektrik kesintisi
  4. AYEDAŞ elektrik kesinti programı
  5. AYEDAŞ 06 Mart 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı
  6. İstanbul elektrikler ne zaman gelecek
  7. Kadıköy elektrikler ne zaman gelecek

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