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Gündem İstanbul'da ele geçirildi! Bakan Soylu'dan tebrik
Gündem

İstanbul'da ele geçirildi! Bakan Soylu'dan tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilogram metamfetamin ve 137 kilogram kimyasal madde ele geçiren emniyet birimlerini tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 16:35:00 -
İstanbul'da ele geçirildi! Bakan Soylu'dan tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 553 kilogram metamfetamin ve 137 kilogram kimyasal madde ele geçiren emniyet birimlerini kutladı.

Soylu, Twitter hesabından İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerindeki uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, ülke genelinde tek seferde en yüksek miktarda metamfetaminin İstanbul'da ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu paylaşımında, "İstanbul'da bugün Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda 553 kilogram metamfetamin, 137 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti ve narkotik birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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