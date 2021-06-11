İstanbul’da ‘Eko’lojik felaket

Hakkı Bilir İstanbul

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kadim şehri büyük bir çevre felaketine sürüklediği, bizzat bürokratları tarafından hazırlanan 2020 İSKİ raporunda ayyuka çıktı. Rapora göre, İmamoğlu yönetimi, ek içme suyu hatlarının eklenmesinden, mevcut ishale hatlarının yükseltilmesine kadar birçok tedbirde 2018 yılının çok gerisinde kaldı. İSKİ’nin yatırımım bütçesi de 2018 yılına oranla yüzde 35 daha küçüldü. AK Parti döneminde yapımına başlanan ve bitirilmek üzere olan birçok tesisin de halen nihayetlendirilemediği saptandı.

Megakent hizmetsizliğe mahkum

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen İBB Başkanı İmamoğlu’nun vizyonsuzluğunu ifşa etmeye devam ediyoruz. Karada koronavirüs salgınını yayan İmamoğlu’nun ekolojik dengede de tahribata sebebiyet verdiğini 2020 yılı İSKİ Faaliyet raporuna dayandırarak ispatlıyoruz. İmamoğlu yönetimi istemese de rapordaki veriler, İmamoğlu’nun müsilaj probleminin en büyük müsebbibi olduğunu gözler önüne seriyor. AK Parti döneminde yapılmaya başlanan ve 2020’de açılması planlanan Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi halen bitirilemedi. Bu ihmalkârlığın neticesinde İstanbul boğazına, göllere ve akarsulara milyonlarca ton pis su karıştı. İstanbul’un su tedariğini kesintisiz devam ettirmek için AK Parti döneminde başlanan Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi Emirli Ünitesi, Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Şile İçme Suyu Arıtma Tesisleri tamamlanamadı.

4 milyon metreküp arıtılmamış su!

2018 yılında atık su arıtımı vasıtasıyla 29 milyon 379 bin metreküp su İstanbul’a geri kazandırılırken, İmamoğlu döneminde bu rakam dramatik bir şekilde düştü. Yani 4 milyon 510 bin metreküp arıtılmamış su derelerimize, göllerimize ve İstanbul boğazına karışmış oldu. Altın Boynuz Haliç’ten 2020 yılında 50 bin ton çamur çıkartmayı hedefleyen İBB sadece 4 bin ton çıkartabildi. Haliç iki sene gibi kısa bir süre içinde bakımsızlık ve ilgisizlikten 25 yıl önceki haline geri döndü. İmamoğlu yönetimi beceriksizliğini algı patlamalarını gerekçe göstererek algı yürütmeye çalıştı. AK Parti döneminde İSKİ’nin bir yıllık yatırım bütçesi 4 milyar 66 milyon lira olarak belirlenirken, 2020 yılında bütçe yüzde 35 küçültülerek 2 milyar 628 milyon lira olarak belirlendi.

AK Parti’nin gerisinde kaldılar

2018 yılı içerisinde içme suyu şebeke hattına ek olarak 270 kilometre katkı sağlandı. Böylece İstanbulluya su hizmeti aralıksız ve yeni hatlardan verilmiş oldu. Oysa 2020 yılına gelindiğinde mevcut hatlara sadece 148 kilometrelik bir ekleme yapılabildi. Mevcut ishale hatlarında da benzer bir durum göze çarpıyor. 2018 yılından içme suyu ishale hattına 116 kilometre daha ekleme yapılırken, 2020 yılında sadece 54 kilometre yapılabildi. AK Parti döneminde yapılması planlanan ve bütçesi ayrılan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ise bizzat İmamoğlu tarafından ‘Temel Atmama’ töreniyle iptal edildi. Mevcudun her geçen gün arttığı şehirdeki hizmetin 2018 yılının gerisine düşmesi ise İstanbul’un yönetim krizi yaşadığını adeta ispatladı.

