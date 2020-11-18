İstanbul’da ‘EKO’lojik felaket!

Çevreci bir siyasi profili çizen CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbulluyu aldattığı ortaya çıktı. İstanbul’un göz bebeği Haliç başta olmak üzere deniz ve kıyı temizliğinde AK Parti dönemine göre büyük düşüş yaşandığı öğrenildi. İmamoğlu döneminde Haliç’ten sadece 32 bin 680 ton çamur çıkartılırken bu rakamın AK Parti döneminde yıllık ortalama 45 bin 374 ton olduğu belirledi. Marmara Denizi ve sahil şeritlerinden toplanan çöp miktarının da İmamoğlu döneminde büyük bir azalma eğilimi gösterdiği belirlendi. Marmara Denizi’nden geçen yük gemilerinin bıraktığı atık suların arıtma işleminin AK Parti döneminde yıllık 158 bin 051 metreküpken, İmamoğlu döneminde 157 bin 564 olduğu kaydedildi.

İcraat yok şov var

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 16 milyonluk mega kenti pisliğe mahkum ediyor. AK Parti döneminde pırıl pırıl olan yerler, İmamoğlu’nun yönetime geçmesiyle birlikte pislikten geçilmiyor. Söz konusu gerçek istatistiksel verilere de acı bir şekilde yansıyor. ‘Haliç’i biz temizledik’ diyerek kirli bir algı operasyonuna imza atan İmamoğlu döneminde Alton Boynuz’dan dip tarama yöntemiyle çıkartılan çamur miktarı sadece 32 bin 680 tonda kaldı. Oysa AK Partili İBB döneminde bu rakam yıllık olarak ortalama 45 bin 374 tondu. İstanbul’un nefes aldığı kıyı şeritleri de İmamoğlu yönetiminin beceriksizliğinden nasip aldı. İmamoğlu döneminde İstanbul’un kıyılarından 3 bin 372 ton çöp ancak toplanabildi. Oysa bu rakam AK Parti döneminde yıllık ortalama 3 bin 616 tondu.

Çöp dağları yükseliyor

Marmara Denizi’ni ve ekolojik dengeyi düşündüğünü iddia ederek ‘Kanal İstanbul’ projesine yönelik provokatif bir tutum takınan İmamoğlu, gerçekte ise farklı bir tablo çiziyor. İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB, Marmara Denizi’nden sadece 3 bin 771 ton çöp toplayabildi. Kanal İstanbul’u hayata geçirerek Marmara Denizi’ni kurtarmak isteyen AK Partili isimlerin yönettiği İstanbul’da ise yıllık ortalama 4 bin 608 ton çöp toplanıyordu.

‘Dip suyu’ tehlikesi!

Haliç’te biriken çamur sonrası büyük bir ekolojik sorun baş gösterirken, aşırı kirlilikten dolayı ‘ALG’ patlamalarının meydana geldiği ve sudaki canlılarda toplu ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranının yüzde 30’un altına düşmesi sonrası, içerisinde tehlikeli ve ağır metaller barındıran ‘dip suyu’ tehlikesinin de 16 milyon vatandaşı tehdit ettiği ifade edildi. Marmara Boğazı’ndan geçen gemilerin bıraktığı atıkların temizlenmesinde de İmamoğlu yönetimi büyük bir zafiyet örneği sergiliyor. İcraat değiş şov adamı olan İmamoğlu’na bağlı ekipler 157 bin 564 metreküp atık suyu arıtabildi. Oysa bu rakam AK Parti döneminde 158 bin 051 metreküp civarındaydı.