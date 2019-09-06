İstanbul'da durmuyor! İmamoğlu 3 gün daha yok
Göreve geldiğinden bu yana sık sık tatil yapması nedeniyle kamuoyundan tepki toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine İstanbul dışına çıkıyor.06 Eylül 2019 Cuma 11:53
Taksiden minibüse, sosyal tesislerden suya kadar pek çok alanda tarifelere zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Eylül tarihinde şehir dışında olacağını İstanbul Valiliği’ne bildirdi.
Nereyede gideceği bilinmiyor
İmamoğlu'nun yerine Meclis üyesi Hüseyin Aksu vekalet edecek. Pazar günü de dahil olmak üzere 3 gün boyunca şehir dışında olacağı öne sürülen İmamoğlu'nun, nerede olacağı bilinmiyor.
İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatil yapan Ekrem İmamoğlu, bu konuda sık sık eleştiriliyor.
YORUM YAZ