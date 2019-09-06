İstanbul'da durmuyor! İmamoğlu 3 gün daha yok Göreve geldiğinden bu yana sık sık tatil yapması nedeniyle kamuoyundan tepki toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine İstanbul dışına çıkıyor.

Taksiden minibüse, sosyal tesislerden suya kadar pek çok alanda tarifelere zam yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Eylül tarihinde şehir dışında olacağını İstanbul Valiliği’ne bildirdi. Nereyede gideceği bilinmiyor İmamoğlu'nun yerine Meclis üyesi Hüseyin Aksu vekalet edecek. Pazar günü de dahil olmak üzere 3 gün boyunca şehir dışında olacağı öne sürülen İmamoğlu'nun, nerede olacağı bilinmiyor. İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatil yapan Ekrem İmamoğlu, bu konuda sık sık eleştiriliyor.

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