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İstanbul'da düğün salonunda yakılan meşale 4 kişiyi hastanelik etti

Güngören'de bir sünnet düğünü sırasında yakılan meşalelerin neden olduğu duman 4 kişiyi hastanelik etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:25
İstanbul'da düğün salonunda yakılan meşale 4 kişiyi hastanelik etti

İstanbul Güngören’de kapalı alanda yapılan sünnet düğününde yakılan meşale ve maytabın dumanından etkilenen vatandaşlar boğulma tehlikesi atlattı. 

Olay, saat 20.30 Güngören Levent Sokak üzerinde bulunan bir derneğe ait salonda meydana geldi. İddiaya göre, sünnet düğününü kutlamak ve eğlenmek için sokak üzerinde bulunan derneğin salonunda vatandaşlar toplandı.

Bir süre sonra eğlencenin dozunun artması sebebiyle salon içerisinde meşale ve maytap yakılmaya başladı. Salonun havalandırma sisteminin olmaması sebebiyle salon içerisinde bulunan başta küçük yaşta çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş dumandan etkilendi.

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:25
  1. İstanbul
  2. Güngören
  3. sünnet düğünü
  4. meşale

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