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Aktüel İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda: Hava 15 derece birden soğuyacak
Aktüel

İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda: Hava 15 derece birden soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul’un Cumartesi gece saatlerinden itibaren başlamak üzere 2 gün boyunca şiddetli kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:22:00 -
İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda: Hava 15 derece birden soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul'a yeni bir kar müjdesi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek. Megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.” Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı: "Salı Parçalı bulutlu 06-18 derece Çarşamba yağmurlu 4-15 derece Perşembe bulutlu 3-18 derece Cuma yağmurlu 3-15 derece Cumartesi bulutlu 1-7 derece Pazar kar yağışlı 1-3 derece Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece".

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