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Aktüel İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:05:41 -
İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün takibinde bulunan şüpheli bir kişinin Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir bankadan 47 bin liralık şüpheli işlem gerçekleştirdiği ve şüphelinin banka çalışanları tarafından oyalandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bankaya giden polis, Erkan P'yi (22) gözaltına aldı.

Şüpheli emniyette verdiği ifadesinde, yasa dışı bahisten elde edilen ve hesabına gelen parayı Hasan B. (31) ve Hakan T. (34) adına çektiğini ve bu kişilerin işlem karşılığında kendisine 500 lira ödediğini anlattı.

Erkan P'nin, şüphelilerle 3 Kasım'da Kağıthane'deki bir börekçide buluşacaklarını ifade etmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hasan B, Hakan T, Harun S. ve Süleyman A'yı (32) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan B'nin Adana'daki bir dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan B. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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