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Gündem İstanbul'da dışarı çıkacaklar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
Gündem

İstanbul'da dışarı çıkacaklar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
2024-05-17 23:56:00 - 2024-05-18 00:31:57
İstanbul'da dışarı çıkacaklar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak" denildi.

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