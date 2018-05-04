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İstanbul'da direksiyon başında uyuşturucu kullanan taksi sürücüsü trafiği birbirine kattı

Zeytinburnu sahil yolunda, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle fenalık geçiren ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:55
İstanbul'da direksiyon başında uyuşturucu kullanan taksi sürücüsü trafiği birbirine kattı

E.Ç yönetimindeki 34 THV 46 plakalı ticari taksi sürücüsü kullandığı maddenin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. E.Ç’nin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta gerçekleştirildi. Daha sonra E.Ç, yapılan test sonucu uyuşturucu madde tespit edilmesi nedeniyle gözaltına alındı. Yaşanan olay nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bariyerlerde asılı kalan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

 Bu sırada kaza esnasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise “Giderken direksiyonun başında kriz geçirdi birden yukarıya çıktı ben gözümle gördüm“ diyerek kazayı anlattı.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı

İHA

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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