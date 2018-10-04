İstanbul'da DHKP-C operasyonu! 8 gözaltı

İstanbul Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne DHKP-C operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince bu sabah saat 10:00 sıralarında Şişli Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki İdil Kültür Merkezi adlı yapıya operasyon düzenlendi. Örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet gösterdiği ileri sürülen söz konusu merkeze yapılan baskında, H.F., T.G., Ö.Z.G., D.P., G.B., Ş.A., H.Ö. ve K.F.C. adlı 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Baskın yapılan merkezde çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemesine incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların polisteki sorguları sürüyor.