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İstanbul'da dev operasyon! Gözaltılar var

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana 11 farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:17
İstanbul'da dev operasyon! Gözaltılar var

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ocak ayı başından bu yana 11 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Piskopos başı şeklinde sunu kabı, Helenistik döneme ait askeri matara, altın vaftiz madalyası ve deri kaplı el yazması Kuran-ı Kerim'in de arasında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

10 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik 1-25 Ocak tarihleri arasında Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Üsküdar, Çekmeköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde 11 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Doğu Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda piskopos başı şeklinde sunu kabı, Helenistik döneme ait askeri matara, altın vaftiz madalyası'nın da aralarında bulunduğu bin 202 sikke, bin 155 metal obje, mermer sütun, detektör ve deri kaplı el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınana şüpheliler hakkında savcılığın talimatıyla 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatılarak Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı.

 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:17
  1. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

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