İstanbul'da dev maske operasyonu

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen ilk operasyonda, İstanbul Havalimanı uluslararası kargo işleme merkezinde bulunan gönderiler mercek altına alındı. Yapılan incelemede riskli olarak değerlendirilen koliler x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Taramada yoğunluğun fark edilmesiyle açılan kolilerde bulunan yastıkların içerisinde; 79 bin adet tek kullanımlık, 8 bin 500 adet filtreli olmak üzere toplamda 87 bin 500 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi.

Yapılan yakalama sonrasında soruşturmayı derinleştirilen Gümrük Muhafaza ekiplerince, ele geçirilen eşyanın geriye dönük izi sürüldü. Eşyanın yükleme adresi tespit edilerek ikinci operasyon için düğmeye basıldı.

Maske ve ürünlere el konuldu

Şüpheli adreste yapılan aramada; 212 kolide 441 bin 480 adet tek kullanımlık, 23 kolide 19 bin 450 adet filtreli ve 8 kolide 5 bin 740 adet nano kumaş olmak üzere toplamda 243 kolide 466 bin 670 adet tıbbi maske ile bu maskelerin paketlenmesinde kullanılan 2 adet vakum cihazı ele geçirildi.

Her iki operasyonda yakalanan yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde toplam 554 bin 170 adet tıbbi maskeye ve ürüne el konulurken, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen iki şahıs gözaltına alındı.