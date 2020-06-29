İstanbul’da depreme dayanıklı konut satışları

Zeytinburnu, Şişli ve Bakırköy gibi nüfus ve yapı yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda satışların ortalamanın çok üzerinde düşüş göstermekte. İstanbul'da özellikle Ümraniye-Çekmeköy hattına yönelik ilginin son dönemde arttığını görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayına ilişkin konut satış istatistiklerine de yansımış durumda. Söz konusu dönemde satışların en fazla arttığı ilçe olarak Ümraniye ön plana çıkıyor. Konut satış oranları Beşiktaş'ta yüzde 9,57, Kartal'da yüzde 8,32, Üsküdar'da yüzde 5,25, Esenler'de yüzde 5,2, Başakşehir'de yüzde 5,09, Avcılar'da yüzde 4,7, Sultanbeyli'de yüzde 2,58, Arnavutköy'de yüzde 1,13, Güngören'de yüzde 0,27 azaldı.

En çok konut satışı hangi ilçede var?

Konut satışların en çok arttığı diğer ilçelerin başında Sultangazi ve Beylikdüzü gelmekte. Satışların en çok düştüğü ilçeye baktığımızda ise Zeytinburnu'nun açık ara lider olduğunu görüyoruz. Onu sırasıyla Şişli, Sarıyer ve Tuzla takip ediyor. Sarıyer, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy gibi şehir merkezinde yer alıp, nispeten orta ve yüksek gelir grubuna hitap eden bölgelerde konut satışları ciddi oranda düştü.