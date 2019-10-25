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İstanbul’da deprem mi oldu son dakika 25 Ekim Cuma son depremler

Son dakika haberine göre İstanbul’da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreliği paniğe neden oldu.

25 Ekim 2019 Cuma 16:26
İstanbul’da deprem mi oldu son dakika 25 Ekim Cuma son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreliği paniğe neden oldu. 26 Eylül 2019 Silivri merkezli 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası Avcılar'da bir caminin minaresi yıkılmış, bazı okullar başta olmak üzere pek çok bina da hasar görmüştü. Hasar görün okullar boşaltılmış öğrencilerin ise çevre okullarda eğitim öğretime devam etmesine karar verilmişti.

Muğla da sallandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.06'da Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:26
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