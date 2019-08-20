İstanbul’da deprem mi olacak? Son dakika İstanbul deprem haberi

Denizli’de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları olası İstanbul depremine yönelik açıklamalarda bulundu. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Pınar, İstanbul’da deprem olacak açıklamalarına ilişkin “Her ne kadar zaman belirterek tahminler yapılsa da bunun bilimsel bir dayanağı yok. Biz elimizdeki teknoloji ve imkanlarla ancak depremin hangi büyüklükte ve nerede olacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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