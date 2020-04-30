İstanbul’da deprem korkusu yaşatan uğultu sesinin kaynağı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde İstanbul'da duyulan uğultu sesinin ardından dün gece de uğultu sesi yine duyuldu. Sosyal medyada "Deprem mi olacak?" yorumları yapılırken gerçek ise bambaşka. Deprem söylentilerine neden olan sesin, İstanbul semalarından geçen bir kargo uçağına ait olduğu belirlendi.

Sosyal medyada infial oldu

İstanbul'da sahurdan sonra yine farklı semtlerde uğultu sesi duyulduğu konuşulmaya başladı. Dün akşam yoğun bir şekilde dile getirilen iddia sosyal medyayı karıştırdı.

Uzmanlar uğultu sesinin depremden önce yaşanabileceğini belirtirken dün geceki uğultu sesinin ise Antonov An-12 kargo uçağına ait olduğu ortaya çıktı.

"Yılda 1 buçuk milyar deprem oluyor dünya gıcırtıdan geçilmez"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy konuyla ilgili, "Bir ses duyduğumuz muhakkak yani bu bir ses ama bu sesin depreme işaret ettiğini kim söylüyor, nasıl bir şey, bu kayıtlar nereden kaynaklanıyor, kimler kaydetmiş bu konularda bilgiler yok. Sosyal medya maalesef bu tür haberlerin yayılmasında çok olumsuz etkileri de var burada olduğu gibi. Şöyle bir şey eğer depremler bu kadar yaygın ses veriyorsa dünyada her gün binlerce deprem oluyor her gün bakın aylarca demiyorum yılda zaten 1 buçuk milyar deprem oluyor. Yani dünya o zaman gıcırtıdan gürültüden geçilmez. Bu şekildeki bir şeyi depreme yorumlamak çok doğru değil." dedi.

İnfiale neden olan sesin kaynağı kargo uçağı

Deprem dedikoduları çıkaran sesin arkasındaki neden ise çok başka. Geçtiğimiz günlerde de olduğu gibi İstanbul üzerinden alçaktan geçen bir kargo uçağı bu sese neden oldu. "Uğultu" olarak adlandırılan ses aslında Rus yapımı Antonov An-12 kargo uçağının pervane sesiydi.