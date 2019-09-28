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İstanbul’da deprem bitti mi? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

İstanbul'da yeni deprem olacak mı? Kandilli rasathanesi son dakika deprem haberleri: İstanbul’da çok kısa aralıklarla depremlerin yaşanması yürekleri ağza getirdi. İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük deprem beklentisi söz konusuydu. İstanbul’da deprem bitti mi? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam edilirken, Kandilli Rasathanesi’nden son dakika İstanbul depremi açıklaması geldi. Beklenen Marmara depremi 7'in üzerinde olacağı açıklaması yapıldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 08:48
İstanbul’da deprem bitti mi? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

İstanbul’da çok kısa aralıklarla depremlerin yaşanması yürekleri ağza getirdi. İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyük deprem beklentisi söz konusuydu. İstanbul’da deprem bitti mi? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam edilirken, Kandilli Rasathanesi’nden son dakika İstanbul depremi açıklaması geldi. Beklenen Marmara depremi 7'in üzerinde olacağı açıklaması yapıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden beklenen büyük İstanbul depremi hakkında kritik uyarılar yapıldı.Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener son dakika açıklamalarda bulundu. Özener, beklenen İstanbul depremi hakkında yaptığı açıklamada; "4,4'lük artçı deprem ana fayın üzerinde gerçekleşti. Depremin zamanını söylememiz mümkün değil. Beklenen Marmara depremi 7'in üzerinde olacak. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil." dedi.

Marmara da deprem mi olacak?

Haluk Özener, "Depremleri takip ediyoruz. Deprem aktivitelerin nereye doğru kaydığını ve ne ifade ettiğini çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul ederken psikolojimizi de bozmamız gerekiyor. Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı. Özellikle Marmara için de birçok bilim insanı 1999 depreminin ardından bir sonraki depremin Marmara'da gerçekleşeceği. Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Şu saatte olacak şu gün olacak gibi konuları vatandaşlarımız gündeminden çıkarıp deprem bilincinde yaşaması gerekiyor. Git gide o sona yaklaştığımızı söyleyebilirim ama zaman vermemiz mümkün değil." ifadesini kullandı. 

Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi

Öte yandan AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi. 

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 08:48
  1. İstanbul’da deprem bitti mi?
  2. Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
  3. Marmara da deprem mi olacak?
  4. İstanbul'da yeni deprem olacak mı?
  5. Kandilli rasathanesi son dakika deprem haberleri

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