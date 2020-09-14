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Aktüel İstanbul'da, denizde Kovid-19 denetimi
Aktüel

İstanbul'da, denizde Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:48:27 -
İstanbul'da, denizde Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da emniyet güçleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili denizde denetim yaptı.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada maske kullanımı, tekne ve yat gibi deniz araçlarında dezenfektan bulundurulması konularında inceleme yapıldı.

Ekipler, tekne sahipleriyle yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Uygulamada vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda durdurulan teknelerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, virüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

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