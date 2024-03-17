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Siyaset İstanbul'da DEM'lenen Özgür, Bahçeli'nin memleketinde milliyetçi kesildi
Siyaset

İstanbul'da DEM'lenen Özgür, Bahçeli'nin memleketinde milliyetçi kesildi

Yeniakit Publisher
2024-03-17 17:51:00 -
İstanbul'da DEM'lenen Özgür, Bahçeli'nin memleketinde milliyetçi kesildi

İstanbul Esenyurt başta olmak üzere birçok şehirde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' sağlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de 'milliyetçi' rolü yaptı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerde sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasi partilerin de seçim çalışmaları hız kazandı.

'Gölge başkan' İmamoğlu ile yaşadığı çatışma ile birlikte aday belirleme sürecinde krizlerle boğuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'yi ziyaret etti.

İstanbul'da DEM'lendi Osmaniye'de milliyetçi oldu

Seçim irtibat bürosu önünde halk buluşması programında partililere hitap eden Özel, başta İstanbul Esenyurt olmak üzere birçok il ve ilçede terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak sağlarken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de bir anda 'milliyetçi' kesildi.

Partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ı, DEM Parti aleyhinde söylediği sözler nedeniyle hedef alıp DEM'lilerden özür dileyen Özel, Osmaniye'de vatan, millet ve bayraktan bahsetti.

Özel: Osmaniye'de çok iddialıyız

CHP Genel Başkanı Özel, "İllere giderken Osmaniye'ye de gideceğim dedim, oraya dediler 1 ay önce gittiniz, çok iddialı olduğumuz şehirlere gidelim dediler. Birincisi Osmaniye'de çok iddialıyız, ikincisi Manisa'ya mı Osmaniye mi derseniz Osmaniye'ye gidelim derim, Manisa doğduğum yer, büyüdüğüm yer, doyduğum yer memleketim gitmedim mi burnumda tüter ama Osmaniye'de ne dedik ikinci memleketim, kardeşlerimin memleketi, abilerimin memleketi, babalarımın, dedelerimin memleketi dedim. Hepinizi çok seviyorum. Osmaniye'de fahri milletvekilliği de yaptım" dedi.
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"Osmaniye Atatürk sevgisi olan insanların memleketidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, "Bugün sabah bir haber okudum, Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omzu incinmiş, kolu incinmiş memleketinden kendisine geçmiş olsun diyorum, saygılarımı iletiyorum. Osmaniye'de önemli olan siyasi ayrılıklar olur tartışmalar da olur belki ama, Osmaniye'nin insan yönü kuvvetlidir, hemşehriciliği kuvvetlidir. Osmaniyeli birbirini seven, vatanını seven, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların memleketidir" dedi.

"Ben Türkiye'ye güveniyorum, Türk insanına güveniyorum"

CHP Genel Başkanı Özel, "Osmaniyeli alnının terini toprağa damlatandır, topraktan bereket fışkırtandır, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanandır. Haramdan ve yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi taşıyandır, güzel insanların, çalışkan çiftçilerin memleketidir. Ben Türkiye'ye güveniyorum, Türk insanına güveniyorum, Osmaniye'ye güveniyorum. Serkan kazanacak, Osmaniye kazanacak" diyerek konuşmasını tamamladı.

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