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İstanbul'da dehşet! Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan lise öğrencisi öldü

İstanbul Bahçelievler'de pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz, yaşamını yitirdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:29
İstanbul'da dehşet! Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan lise öğrencisi öldü

Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencis Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mert Can Karagöz'ün sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mert Can Karagöz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı"

Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."

Olay yerine gelen polis şerit çekerek, sokağı kapattı. Çevrede delil araştırması yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:29
  1. Aydın
  2. İstanbul
  3. Bahçelievler
  4. Siyavuşpaşa Mahallesi
  5. Mine Sokak
  6. Mert Can Karagöz

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