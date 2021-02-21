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Gündem İstanbul'da dehşet anları! Pitbull vahşeti
Gündem

İstanbul'da dehşet anları! Pitbull vahşeti

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde pitbull köpeği, yol kenarındaki kız çocuğuna saldırdı. Olay saniye saniye kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 13:30:00 -

Olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan kız çocuğu, sahibinin başıboş bıraktığı pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Dakikalarca köpekle boğuşan kız çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun köpekle boğuştuğunu gören yoldan geçen biri müdahale ederek kızı kurtardı. Başından yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğu yerde pitbull ile boğuşuyor. Saldırıya uğrayan kızı yoldan geçen vatandaş kurtarıyor.

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