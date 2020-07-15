  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul’da dehşet anları! Kaymakam ölümden döndü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı. Meydana gelen kazada Kaymakam Mustafa Eldiven'in ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 18:37:00 -

Bağcılar’da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek 2 aracı ezdikten sonra durabilmişti.

Kazada Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın şoförü ile birlikte ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Kamyonun üzerilerine doğru geldiğini gören Eldivan’ın makam şoförü, makam aracı ile son anda manevra yaparak kamyonun altında kalmaktan kurtuldukları anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı