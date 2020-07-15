İstanbul’da dehşet anları! Kaymakam ölümden döndü
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı. Meydana gelen kazada Kaymakam Mustafa Eldiven'in ölümden döndüğü ortaya çıktı.
Bağcılar’da sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek 2 aracı ezdikten sonra durabilmişti.
Kazada Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’ın şoförü ile birlikte ölümden döndüğü ortaya çıktı.
Kamyonun üzerilerine doğru geldiğini gören Eldivan’ın makam şoförü, makam aracı ile son anda manevra yaparak kamyonun altında kalmaktan kurtuldukları anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.