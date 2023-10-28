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Gündem İstanbul'da DEAŞ'a operasyon
Gündem

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon

Yeniakit Publisher
2023-10-28 10:02:00 -
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

GERÇEKTEN TÜRKİYE HALK DİLİYLE *** BİR ALEM DEVLET VE ÇOK ALEN BİR HÜKÜMETİ VAR ,, SEN ORTA DOĞUNUN KİLİT VE ÇOK KİRİTİK BİR MEVKİDESİN ,, ÇEVREN VE İÇİN HAİNLERLE VE TERERİSTLERLE DOLU, GÜYA İSLAM ÜLKESİ ***** ((( BİR İDAM GETİRMEYİ YA AMERİKADAN VEYA AVRUPADAN BİR İSRAİL ÇIKTI,,,,, BUNLARDANMI İZİN ALMAK İDAM GETİRMEK İÇİN,,,, NE BİÇİM BİR DEVLET VE HÜKÜMET,,,, YARIN AK PARTİ ÇOK YAKINDA AVUCUNU YALAR BÜYÜK BİR SEÇİM GELSİN ,,, ANAYASA VE KANUNLAR DEĞİŞMESE VE İDAM GELMESİ ,,,, AVUCUNU YALAR,,,, VESSELAM,,, BİR İSRAİLLE BAŞ EDEMİYORUZ YAZIKLAR OLSUN,,,,,
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