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Yerel İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'un 13 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğundan şüphelenilen 14 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:18:00 -
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. İstanbul'da ikamet eden, terör örgütü DEAŞ Üyeleri'yle ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanması için 13 farklı ilçede 18 adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı.

Sabah'ın aktardığına göre, operasyonlar sırasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

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