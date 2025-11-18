  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Yerel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 14'ü yakalandı. 5 firari şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul güne terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonla başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde "ana toplayıcı" olarak tabir edilen örgüt mensupları ile aralarında para transfer ilişkisi bulunan ve terörizmin finansmanı kapsamında örgüte fon sağladıkları anlaşılan 15'i Türk, 4'ü Kamerun vatandaşı 19 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonda 14 zanlının gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 5 firari şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın soluk borusu kesildi
Terör örgütü DEAŞ'ın soluk borusu kesildi

Gündem

Terör örgütü DEAŞ'ın soluk borusu kesildi

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı
DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

Dünya

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şahıs paketlendi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şahıs paketlendi

Yerel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şahıs paketlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
C130 uçağıyla ilgili Türkiye'nin merakla beklediği Karakutu açıklaması geldi
Gündem

C130 uçağıyla ilgili Türkiye'nin merakla beklediği Karakutu açıklaması geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düşen C130 uçağıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ön bulgular, kuyruk kopması. Karakutu yaklaşık iki ..
HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu
Gündem

Yeni yönetimden kaçmadı: CHP'li belediyedeki bankamatik memurları ifşa oldu

Şişli Belediyesi'nde yürütülen iç denetimler sonucunda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne bağlı altı personelin mesai saatleri içinde fiilen çalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23