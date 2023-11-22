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Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 13 kişi gözaltında
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 13 kişi gözaltında

Yeniakit Publisher
2023-11-22 13:19:00 -
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 13 kişi gözaltında

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt adına sosyal medya hesapları açıp yöneten 2 kişinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve ülkemize yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda İstanbul'da 10 ilçede 15 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö.(51) ve Y.İ.(49) isimli 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. 

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