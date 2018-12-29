THY- Euroleague
0553 313 94 23

"İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanmayacak"

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, RTÜK Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki uygulamalardan veya başka nedenlerden dolayı İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Herhangi bir tedirginlik ya da endişeye mahal yok." dedi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:08
"İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanmayacak"

Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Aralık Pazar günü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandığını anımsatarak, yayıncılar arasında ciddi endişeye neden olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın katılımıyla 27 Aralık Perşembe günü verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:

"RTÜK Başkanımızın 'ihaleye çıkmayacaktık, ihale yapma gibi niyetimiz yok, bu tamamen Danıştay tarafından 2013 yılında iptal edilen yönetmelik yerine ikame etmemiz gereken rutin çalışma' şeklinde sözleri oldu. Bütün yayın kuruluşlarının kullandıkları mevcut frekanslarının tahsis edilmesi konusu Çamlıca Kulesi'nden yola çıkılarak uygulanmaya başlanacak. Çamlıca Kulesi için çok teşekkür ediyoruz. Çamlıca Kulesi yayıncıların önemli sorunlarını çözmekle beraber Türkiye ve İstanbul için önemli bir proje olacak. Kapasite problemi proje başladığından beri devam ediyor. Bakan Yardımcımız dün gerçekleştirdiğimiz toplantıda '100 radyo için çalışmalara başladık, bütçe ayırdık' dedi. Mart, nisan ayı gibi testlere başlanacak. Çamlıca Kulesi'ndeki kapasite problemi böylelikle çözülecek."

 

- "Çamlıca Kulesi için Kayışdağı'nda yedek verici sistemi kurulacak"

 

Gürsoy, Çamlıca Kulesi'nden yayın yapan radyolarla ilgili olarak Kayışdağı'nda yedekleme sistemi oluşturulacağını aktararak, "15 Temmuz'da darbe girişimi yaşadık. Burada darbecilerin ilk hedefi Gölbaşı Türksat Yer Uydu İstasyonu idi. Bununla Türkiye'deki medya haberleşmesini tamamen ortadan kaldırmak istediler. Biz o zaman karasal yayıncılığın ne kadar önemli olduğunu vurguladık." dedi.

Çamlıca Kulesi'nde de bütün yayınların toplanmasının birçok risk oluşturduğunu vurgulayan Gürsoy, "Enerji, teknik, doğal afet ya da saldırı durumunda sistemin zarar görme riskini ortadan kaldıracak Kayışdağı'nda yedek verici sistemi kurulacak." diye konuştu.

 

- "İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanması söz konusu değil"

 

Gürsoy, İstanbul'da 50 radyonun kapatılacağı haberlerine değinerek, "Yönetmelik çerçevesindeki uygulamalardan veya başka nedenlerden dolayı İstanbul'da da Türkiye'de de radyo kapanması söz konusu değil. Herhangi bir tedirginlik ya da endişeye mahal yok. 2019 ile ilgili radyo yayıncılara vereceğimiz en güzel haber bu." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsoy, bu konunun herkes için adil, sürdürülebilir, uygulanabilir çözüme kavuşturulması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

 

 

- "Haziran, temmuz ayı gibi Çamlıca Kulesi faaliyete geçecek"

 

Yusuf Gürsoy, radyo frekanslarındaki karışıklıklara da işaret ederek, "Çamlıca'da 36 radyo kulesi var. Her kulenin yönetimi farklı. Şimdi Çamlıca Kulesi'nde tek kule, tek yönetim ve tek standart olacak. Bu açıdan İstanbullular mart, nisan ayında test yayınlarına başlayıp 2019'un yaz aylarında, haziran, temmuz ayı gibi Çamlıca Kulesi faaliyete geçtiğinde İstanbullular pırıl pırıl yayınların olduğu, hiçbir radyonun kapanmadığı bir yayıncılık rejimine kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.

Radyo frekansı tahsisine yıllık yayın izin formülü üzerine çalışıldığını aktaran Gürsoy, radyoların kullandıkları frekansların 10 yıllık yayın izin bedeli karşılığında tahsis edilmesindeki önerdiklerini, bunun değerlendirmeye alındığını ancak 10 yıllık bedelin az bulunduğunu, bununla ilgili çalışma yapılacağının belirtildiğini söyledi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:08
  1. İstanbul
  2. Çamlıca kulesi
  3. Radyo
  4. RATEM
  5. Yusuf Gürsoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Birkaç takımın daha transfer yasağının olduğunu öğreneceğiz"
    1. "Birkaç takımın daha transfer..
    2. "Altyapıya erişimi rekabet unsuru..
    3. Pamukkale'de balon turlarına yoğun ilgi
    4. İTÜ'lü girişimcilerden 272 milyon..
    5. MSB'den şehitler için özel klip
    6. Fatma Özden Ay kimdir nerelidir?
    7. GRAFİKLİ - "Kartlı ödemeler ekonomiye..
    8. Türkiye'nin "madalya deposu" tekvando
    9. Haberleşmeye aile başına 2 bin 878 TL..
    10. Galatasaraylı kurmaylardan Falcao..
    11. Türkiye’ye Alman turist talebi artacak
    12. Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    13. Ebubekir Taşyürek kimdir nerelidir?
    14. Fazıl Say, Erdoğan'a 1 buçuk ay önce..
    15. "İstanbul'da da Türkiye'de de radyo..
    16. "Konumuz mısır değil bilet"
    17. Ürdün'de af tasarısı eleştirilerin..
    18. "Khalid Boutaib için yurt dışından..
    19. Yatırımcı rehberi (10)
    20. Yatırımcı rehberi (8)
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?