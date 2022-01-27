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Gündem İstanbul'da çöpler toplanamadı! Vatandaşlar tepki gösterdi
Gündem

İstanbul'da çöpler toplanamadı! Vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yolların karlı olması nedeniyle çöpler toplanamadı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 07:13:00 -
İstanbul'da çöpler toplanamadı! Vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yolların karlı olması nedeniyle toplanamayan çöpler konteynerlerin etrafında birikti.

Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi, Esenyurt'un Üçevler Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda çöpler, ilçe belediyesi ekiplerince toplanamadı.

Çalışma yapılamaması nedeniyle konteynerlerinin etrafında çöp yığıntıları oluştu.

Çöplerin alınmamasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

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