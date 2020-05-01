  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 22:45:22 -
İstanbul'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bir kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Azapkapı'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle suçüstü yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı