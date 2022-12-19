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Yerel İstanbul'da çıldırtan trafik!
Yerel

İstanbul'da çıldırtan trafik!

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde yoğunluk yüzde 70'in üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 09:13:00 -
İstanbul'da çıldırtan trafik!

İstanbul'da haftanın ilk iş ve okul gününde yoğunluk yüzde 70'in üzerine çıktı.

İstanbul'da devam eden yağış trafik yoğunluğunun etkisini artırmasına neden oldu. Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 08.25 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

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