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İstanbul’da çalınan motosiklet 3 yıl sonra otoparkta çıktı

İstanbul’da Uğur B.’nin 2013’te evinin önünden çalınan motosikleti, 3 yıl sonra yediemin otoparkında çıktı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:14
İstanbul’da çalınan motosiklet 3 yıl sonra otoparkta çıktı

İstanbul’da yaşayan ve elektronik işleriyle uğraşan 30 yaşındaki Uğur B.’nin evinin önüne bıraktığı motosikleti, 2013 yılının temmuz ayında çalındı. Karakola başvuran Uğur B., aracının çalındığını belirterek şikâyetçi oldu. Ancak motosikletin izi bulunamadı.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, aradan 3 yıl geçti, Eylül 2016’da kendisini arayan ve avukat olduğunu belirten bir kişi, motosikletinin yediemin otoparkında olduğunu ve birikmiş 5 bin TL ücretini yatırması durumunda aracını alabileceğini söyledi. Motosikletinin çalındığı gün bulunduğunu ve yediemin otoparkına bırakıldığını öğrenen Uğur B., savcılığa giderek aracının bulunduğu yönünde kendisine bilgi verilmeyerek yediemin otoparkına bırakılıp 5 bin TL ücret birikmesine neden olduğunu iddia ettiği polislerden şikâyetçi oldu.

POLİS TEBLİĞ ETMEMİŞ

2 polis memurunun motosikleti 31 Temmuz 2013’te atıl olarak buldukları, gerekli tutanağı düzenleyerek aracı yediemin otoparkına teslim ettikleri, müştekiye ulaşılmak için de bir örneğinin karakola bırakıldığı ortaya çıktı. Karakolda görevli polis memuru M.K.’nın ise bırakılan tutanağı süresi içinde müşteki Uğur B.’ye tebliğ etmediği iddia edildi. Valilik tarafından polis memuru M.K. hakkında soruşturma izni verildi. Savcılık, polis memuru M.K. hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Savcılığın açtığı davanın yargılaması, asliye ceza mahkemesi’nde devam ediyor.

2 YIL OTOPARKTA KALMIŞTI

Yine İstanbul’da, Serkan Oda’nın çalınan minibüsü polis tarafından bulunup otoparka çekilmiş ve 2 yıl burada kalmıştı. Oda, 2 yıl sonra gelen telefonla şok olmuş, minibüs için kendisine 6 bin 600 TL fatura çıkarılmıştı. Şikâyetçi olduğunu gösteren belgeleri gösteren Oda, 1500 TL’ye aracını kurtardı. Minibüsü bulan 2 polis hakkında, araç sahibine ulaşmak amacıyla gerekli yerlere bilgi vermedikleri gerekçesiyle “görevi kötüye kullanmak” suçundan dava açıldı. Oda, polislerden şikâyetçi olmadı. Mahkeme, sanıkların beraatine karar verdi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:14
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