İstanbul'da büyük yangın!

Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nun yanındaki kullanılmayan eski bir fabrika binasında yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un çok uzak noktalardan görülebiliyor.

Boş olduğu belirtilen bir fabrikada çıkan yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan yoğun bir şekilde duman yükseliyor.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.