İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahıslara eş zamanlı operasyon yapıldı.
Alınan bilgiye göre İstanbul’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fizik takiplerin ardından ekipler bu sabah operasyon için düğmeye bastı. 539 polisten oluşan 253 ekip, 39 ilçede 656 adrese baskın yapıldı.
Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranan toplam 209 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecek.