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Medya İstanbul'da büyük kriz! Bu kadarı fazla değil mi Ekrem İmamoğlu?
Medya

İstanbul'da büyük kriz! Bu kadarı fazla değil mi Ekrem İmamoğlu?

Yeniakit Publisher
2024-08-31 15:50:00 - 2024-08-31 11:20:38
İstanbul'da büyük kriz! Bu kadarı fazla değil mi Ekrem İmamoğlu?

Yüksel Aytuğ, Sabah gazetesinde İstanbul'da sık sık yaşanan metrobüs kazalarına dikkat çekti. Aytuğ, kazaların sebeplerinin araştırılması gerektiğini ve bu durumun bir güvenlik sorununa dönüştüğünü belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Aytuğ, metrobüslerin vatandaş için korku kaynağı haline geldiğini ifade etti. Yüksel Aytuğ, durumun böyle devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söylediği yazısında şunları kaydetti:

Yüksel Aytuğ, Sabah gazetesinde İstanbul'da sık sık yaşanan metrobüs kazalarına dikkat çekti. Aytuğ, kazaların sebeplerinin araştırılması gerektiğini ve bu durumun bir güvenlik sorununa dönüştüğünü belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Aytuğ, metrobüslerin vatandaş için korku kaynağı haline geldiğini ifade etti. Yüksel Aytuğ, durumun böyle devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söylediği yazısında şunları kaydetti:

"(...) Kim bilir bu kaçıncı oldu.

Metrobüslerin kendilerine ayrılmış özel bir yolu var. Tek sıra halinde, belli bir hız limitinde yol alıyorlar. Birbirlerini sollama gibi bir seçenekleri de yok.

Buna rağmen bu kadar sık kaza yapmalarının mutlaka geçerli bir sebebi olmalı.

Metrobüslerden sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eskiyen araçları yenileriyle değiştirmekte geç mi kaldı? Araçlar mı bakımsız? Şoförler mi eğitimsiz? Bir türlü bitmeyen yol çalışmaları mı sürücüleri zorluyor? Yoksa güzergahlarda teknik bir sorun mu var?

Neyse ne ama metrobüsler vatandaş için başlı başına bir güvenlik sorunu haline dönüştü. Belli ki aynı vurdumduymazlık devam ettiği sürece İstanbul'da metrobüse binmek, korku tüneline girmekle eş anlamlı olacak."

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