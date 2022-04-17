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Gündem İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatılacak!
Gündem

İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatılacak!

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı yarın İstanbul'da yapılacak. Etap kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 07:04:00 -
İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapatılacak!

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'daki etapla tamamlanacak. Sporcuların pedal çevirdiği süreçte Anadolu ve Avrupa Yakasında yolların bir kısmı trafiğe kapatılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yarışçıların geçişinin 15 dakika öncesinden trafik durdurulacak. Araç geçişlerine izin verilmeyecek.

Avrupa Yakasında Galata Köprüsü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda belirli güzergahlar ile Dolmabahçe ve Çırağan yolu çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Anadolu Yakasında ise Üsküdar-Harem Sahil yolu, Bağdat Caddesi ve bazı yan yollar kapalı olacak.

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