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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Baskonia Vitoria ekibiyle karşılaşacağı maç ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisar arasında oynanacak maç sebebiyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda bugün saat 20.15'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 17.45'ten itibaren maç bitimine kadar Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokağı'ndan gelen trafik akımının ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirileceği bildirildi.

İKİNCİ MAÇ 20.30'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisar arasında oynanacak maç nedeniyle de bazı düzenlemeler yapıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisar müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında da saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantının araç trafiğine açık olacağı, otopark dolduktan sonra dönüş varyantının araç trafiğine kapatılacağı ve alternatif olarak sürücülerin TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri - TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacağı belirtildi.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolunun araç trafiğine kapatılacağı, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye varyantına akım verileceği, TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantının araç trafiğine açılacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:47
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe Doğuş
  3. THY Avrupa Ligi
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  5. Galatasaray
  6. Teleset Mobilya Akhisar
  7. maç
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