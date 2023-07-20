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Yerel İstanbul’da buğday tarlasında yangın çıktı
Yerel

İstanbul’da buğday tarlasında yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 23:22:00 -
İstanbul’da buğday tarlasında yangın çıktı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi'nde buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.


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