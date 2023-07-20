İstanbul’da buğday tarlasında yangın çıktı
İstanbul'un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Ne altın ne dolar ne euro ne de gümüş! Parasını oraya yatıranlar köşeye döndü, gram altın filan hikaye...
Ukrayna'nın o sözleri gündeme oturdu! Büyük şok eden gelişme, planı ortaya çıktı: Daha fazla uçak almak istiyor
Haluk Bayraktar, TB2 SİHA ile Akıncı TİHA arasındaki farkı açıkladı! Duyanlar bir anlık şok geçirebilir
İstanbul'un Çatalca ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23