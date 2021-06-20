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Yaşam İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu güncel | İstanbul son bir haftadır yağışlı havaya teslim. Sağanak yağmur zaman zaman bazı ilçelerde zor anlar yaşanmasına yol açtı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 20:54:00 -
İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul geride bıraktığımız hafta sağanak yağışın etkisi altındaydı. Güneş zaman zaman kendini gösterse de yağışlar bazı ilçelerde güç anlar yaşanmasına yol açtı. Yeni haftada nasıl bir havanın hakim olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl?

İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

İstanbul'da gelecek 4 günde de sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü ise yağış beklenmiyor.

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