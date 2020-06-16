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Aktüel

İstanbul'da bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek

İstanbul Valisi Yerlikaya: - "Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak"

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:34:01 -
İstanbul'da bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da "yeni normal"e uyulması kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yeni normal kapsamında bu gece de eş zamanlı denetimler gerçekleştirilecek. Polis bölgemizde 3 bin 150 görevli 550 devriye, jandarma bölgemizde ise 984 görevli 368 devriye halinde denetim yapacak."

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