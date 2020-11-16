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Gündem İstanbul'da bir kişi silahlı saldırıda ağır yaralandı
Gündem

İstanbul'da bir kişi silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul Pendik'te, nişanlısının çalıştığı işyeri önüne gelen bir kişi otomobilden gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle ağır bir şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 02:19:00 -
İstanbul'da bir kişi silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Pendik Kurtköy Mahallesi Seyit Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen müteahhit, 34ED3404 plakalı otomobiliyle nişanlısını almak için çalıştığı butiğin önüne geldi.

Otomobilinden inen müteahhit, otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar geldikleri otomobilleriyle kaçarken, müteahhit isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipler ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı müteahhidi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Saldırıya ilişkin çalışma soruşturma başlatıldı.

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