İstanbul'da bir ilk daha! "Elektrik kesik, metro seferlerimiz durdu"
İşbilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da bir ilk daha yaşandı. Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında elektrik kesintisi sebebi ile seferler durduruldu.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT, İstanbulluya yine bir ilki yaşattı.
Yolda kalıp, yolcularının iteklemesi ile sağa çekilen, tekerlekleri sefer halindeyken yola fırlayan ve her gün bakımsızlıktan yarı yolda bırakan İETT otobüsleri ile birlikte metro araçlarında yaşanan arızalarda İstanbulluyu çileden çıkarttı.
Elektrik kesildi, sefer durdu
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde elektrik kesintisi sebebi ile seferler durduruldu.
İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu.
Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.