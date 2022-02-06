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Aktüel İstanbul'da bir İETT kazası daha!
Aktüel

İstanbul'da bir İETT kazası daha!

İstanbul'da iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 12:08:00 - 2022-02-06 12:08:47

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul'da yaşanan İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Başakşehir'de iki İETT otobüsü birbirine girdi. Kaza sonucu araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre otobüslerde bulunan 6 kişi yaralanırken yol kaza nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatıldı.

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