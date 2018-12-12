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İstanbul'da bir günde 4 mevsim yaşandı

Sabah saatlerinde kay yağışıyla oldukça soğuyan mega kent İstanbul'da kar, yağmur ve güneş, aynı gün içinde yaşandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:52
İstanbul'da bir günde 4 mevsim yaşandı

Önce kar, sonra yağmur ve ardından da güneş… İstanbul 4 mevsimi tek bir günde yaşadı. 

Güne soğuk ve kuru bir hava ile başlayan İstanbul Taksim Meydanı'nda 12.00 sularında kısa süreli kar yağışı görüldü. Mevsimin ilk karını çok sayıda yerli ve yabancı turistin cep telefonları ile çektiği görüldü. Ardından öğle saatlerine doğru kar yağışı yerini hafif sağanak yağmura bıraktı. Bu sırada meydan ve İstiklal Caddesi'nde bulunanların yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştığı görüldü.

Akşam saatlerine doğru sağanak yerini açık bir havaya bıraktı. 17.00 sularında ise Taksim ve çevresinde güneş yüzünü gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilenler yine anıt ve çevresinde bol bol fotoğraf çekti. 

İşte Taksim'deki 4 mevsim görüntüleri

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:52
  1. İstanbul
  2. İstanbul bir günde 4 mevsim yaşadı
  3. Bir günde 4 mevsim
  4. Kar
  5. yağmur
  6. Güneş

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