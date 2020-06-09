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Aktüel

İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 05:57:49 -
İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesi 323. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binadakiler kendi imkanlarıyla çıkarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, binada maddi hasara neden oldu.

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