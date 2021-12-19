İstanbul'da bir AVM'nin eksi dördüncü katı! Stoğa alınmış 14 sıfır cip görüntülendi
İstanbul'da bir AVM'nin eksi dördüncü katında, henüz plakaları olmayan, stoğa alınmış 14 adet sıfır cip görüntülendi.
Yeniakit.com.tr
"Hodri Meydan" adlı Youtube kanalının çalışanları İstanbul'daki bir AVM'de stoğa alınmış 14 adet Kia Sorento marka cip görüntüledi.
'Stokçuluk yok tabii ki'
Amatör kamerası ile çekim yapan kanal çalışanı, "Burası AVM'nin sanırım eksi dördüncü katı. 14 tane Kia Sorento cip. Plakasız. Tabi hepsi sıfır." dedi.
Stokçuluk yapıldığını reddedenleri eleştiren çalışan, "Stokçuluk yok tabii ki. Onlar arabayı satın almışlar, burada dinlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.