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Aktüel İstanbul’da binlerce aileye kumanya dağıtımı
Aktüel

İstanbul’da binlerce aileye kumanya dağıtımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan çalışmalarına “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla başladı. İHH ekipleri, bugün gün boyunca İstanbul’da bin ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:55:00 -

İHH, Ramazan 2021 çalışmalarına “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla başladı. İHH, Ramazan boyunca Türkiye ve dünyada yaklaşık 2 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.27 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edilecek.İhtiyaç sahiplerine ayrıca zekat bağışları ulaştırılacak. İHH ekipleri, 17 Nisan Cumartesi günü İstanbul’da 39 ilçede bin aileye kumanya ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yurtiçi Yardımlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Türkiye’de toplamda 100 binden fazla kumanyayıihtiyaç sahiplerine dağıtılacaklarını söyledi. Mustafa Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ramazan öncesi 84 TIR’la birlikte 81 şehre ulaştırılan ve dağıtımlarına başlanan kumanyalarımız, pandemi nedeniyle işini kaybetmiş ailelere, yetim ailelere ve ihtiyaç sahibi aileleredağıtılıyor. İstanbul’da 35 bin kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda İHH ekipleri ve gönüllüleri, bugün 200 araçla İstanbul’un 39 ilçesindeki yetim ve ihtiyaç sahiplerinin kapısını teker teker çaldı ve kumanyaları ulaştırdı. Hayırseverlerimizin kumanya bağışlarıyla daha fazla gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyoruz.”

İstanbul Fatih Unkapanı’nda yapılan program ve konuşmaların ardından 200 personel ve gönüllü araçtan oluşan konvoy İstanbul’un 39 ilçesine dağılarak ihtiyaç sahibi ailelere kumanyalarını ulaştırdı.

İyiliğe destek olmak için

Hayırseverler, başta Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

Hayırseverler, IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIKkelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL destek olabilirler.

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