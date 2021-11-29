İstanbul'da binaların çatıları uçtu! Yaralılar var
Esenyurt Kıraç'ta ve Sultangazi'de binaların çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Esenyurt Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sultangazi'de bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar 5 araca hasar verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.