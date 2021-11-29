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Gündem İstanbul'da binaların çatıları uçtu! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da binaların çatıları uçtu! Yaralılar var

Esenyurt Kıraç'ta ve Sultangazi'de binaların çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:17:00 - 2021-11-29 14:21:49
İstanbul'da binaların çatıları uçtu! Yaralılar var

Esenyurt Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşları üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçalarının altında kalan vatandaşlar yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultangazi'de bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar 5 araca hasar verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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