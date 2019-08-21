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İstanbul'da beklenen yağış başladı!

Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli yağışın beklendiği belirtilen açıklamada ani sel ve su baskınlarına karşın uyarıda bulunuldu. Öte yandan İstanbul’da yağış başlarken şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
İstanbul'da beklenen yağış başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı. Genel müdürlükten bu sabah kuvvetli yağmur yağışı başlığıyla yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek. Anadolu Yakası ve kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’u kara bulutlar sardı

İstanbul’da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul’da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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