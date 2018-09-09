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İstanbul'da beklenen sağanak başladı!

İstanbul'da beklenen sağanak yağış sonunda başladı. Büyükçekmece bölgesinde etkili olan sağanak yağış yollarda su birikintisi oluşmasına neden oldu.

09 Eylül 2018 Pazar 14:02
İstanbul'da beklenen sağanak başladı!

İstanbul'da beklenen sağanak yağış kentin batı kesimlerinde başladı.

Büyükçekmece bölgesinde etkili olan sağanak yağış yollarda su birikintisi oluşmasına neden oldu.

Bazı iş yerlerinde ufak çapta su baskınları yaşandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:02
  1. İstanbul
  2. Sağanak yağmur
  3. beklenen yağış
  4. sonunda başladı

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